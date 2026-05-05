Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
Гвардиола: судьба титула АПЛ теперь не в наших руках

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Эвертоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии (3:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Манчестер Сити» ушел от поражения в игре с «Эвертоном». Проигрывая в счете 1:3, «горожане» смогли забить два мяча благодаря усилиям Эрлинга Холанда и Жереми Доку. Они отличились на 83-й минуте и на 90+7 минуте соответственно.

— Хорошая игра. Провели выдающийся первый тайм. Это было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. Мы не так хорошо контролировали ситуацию и пропустили гол. После этого они стали демонстрировать настоящую английскую игру, очень агрессивно играть при единоборствах.

Но в целом мы показали действительно хорошую игру. Это непросто, потому что они хорошо обороняются вдесятером и играют на контратаках благодаря качествам Бету и Дьюзбери-Холла. Пока все не закончится, мы будем продолжать работать. С «Эвертоном» всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии.

Это лучше, чем поражение. Играли на победу. Это просто показывает, что мы за команда. Старались отыграться, и у нас получилось.

Ситуация в борьбе за чемпионство теперь не в наших руках. Раньше все было в наших руках. Теперь — нет. Мы должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах Премьер-лиги. С «Брентфордом» все будет примерно так же. Посмотрим, что получится, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После 34 встреч в АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место место в турнирной таблице, набрав 71 очко. Идущий на первой строчке «Арсенал» имеет в активе 76 баллов в 35 играх.

В следующем туре «Манчестер Сити» 9 мая примет «Брентфорд».

Эвертон
3:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 35
4.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Хосеп Гвардиола
Голы
Эвертон
Тьерно Барри
68′
Джейк О`Брайен
(Джеймс Гарнер)
73′
Тьерно Барри
81′
Манчестер Сити
Жереми Доку
(Райан Шерки)
43′
Эрлинг Холанн
(Матео Ковачич)
83′
Жереми Доку
(Марк Гехи)
90+7′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
86′
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
6
Джеймс Тарковски
53′
5
Майкл Кин
45′
37
Джеймс Гарнер
34
Мерлин Рель
90′
2
Натан Паттерсон
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
90′
24
Карлос Алькарас
9
Бету
48′
64′
11
Тьерно Барри
42
Тим Ироэгбунам
90′
45
Харрисон Армстронг
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
74′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
74′
47
Фил Фоден
14
Нико Гонсалес
75′
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
87′
7
Омар Мармуш
Статистика
Эвертон
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
6
4
Угловые
5
9
Фолы
15
5
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
