Гвардиола: судьба титула АПЛ теперь не в наших руках

— Хорошая игра. Провели выдающийся первый тайм. Это было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. Мы не так хорошо контролировали ситуацию и пропустили гол. После этого они стали демонстрировать настоящую английскую игру, очень агрессивно играть при единоборствах.



Но в целом мы показали действительно хорошую игру. Это непросто, потому что они хорошо обороняются вдесятером и играют на контратаках благодаря качествам Бету и Дьюзбери-Холла. Пока все не закончится, мы будем продолжать работать. С «Эвертоном» всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии.



Это лучше, чем поражение. Играли на победу. Это просто показывает, что мы за команда. Старались отыграться, и у нас получилось.



Ситуация в борьбе за чемпионство теперь не в наших руках. Раньше все было в наших руках. Теперь — нет. Мы должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах Премьер-лиги. С «Брентфордом» все будет примерно так же. Посмотрим, что получится, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.