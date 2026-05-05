Сын Робиньо может уйти из «Сантоса» из-за драки с Неймаром

18-летний сын Робиньо направил официальную жалобу руководству «Сантоса» в связи с инцидентом на тренировке, сообщает Globo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

3 мая на тренировке «Сантоса» произошла стычка между Неймаром и сыном Робиньо. По информации бразильских СМИ, Неймар вступил в конфликт с полузащитником после игрового эпизода. Отмечается, что Неймар мог ударить 18-летнего футболиста.

Робиньо‑младший выдвигает три обвинения против Неймара и требует встречи с руководством клуба для обсуждения расторжения контракта — по его мнению, в «Сантосе» отсутствуют минимальные условия безопасности. По словам Робиньо-младшего, Неймар «выдавал оскорбительные слова», подставил ему подножку и «сильно ударил его по лицу».

Защита игрока поставила клубу 48‑часовой срок для выполнения четырех требований: начать внутреннее расследование обстоятельств инцидента, предоставить фотографии с тренировки, сделать официальное заявление о принятых мерах, назначить встречу для обсуждения возможного увольнения.

В уведомлении подчеркивается: если «Сантос» не выполнит требования, это будет расценено как «нарушение договорного доверия» и «нарушение обязательств по обеспечению безопасности на рабочем месте». Это может привести к косвенному расторжению контракта. Также на повестке — требования о компенсации морального и материального ущерба.

При этом, согласно сообщениям, конфликт был урегулирован в раздевалке: Неймар принес извинения.

Робиньо-младший выступает за основную команду «Сантоса» с лета 2025 года. Он провел за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

34-летний Неймар сыграл за «Сантос» в 264 встречах, в которых забил 151 гол и сделал 73 передачи.