Роналду, Месси и Бекхэм: какие подарки они выбирают для любимых

Когда речь идет о дорогих подарках, то дело уже не только в цене, но и в масштабе жеста. Кольца с крупными бриллиантами, автомобили из лимитированных серий и дома у моря — все это реальные истории из жизни спортсменов. Разбираем самые дорогие подарки звезд: сколько они стоили, как их дарили и почему о них говорили все.
Криштиану Роналду: бриллианты, автомобили и часы
Криштиану Роналду регулярно делает щедрые подарки Джорджине Родригес и не ограничивается чем-то одним. Еще до свадьбы он дарил ей дорогие вещи: автомобиль Porsche Taycan, часы известных брендов вроде Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также сумки Dior и Louis Vuitton.
Самым обсуждаемым подарком стало кольцо с крупным бриллиантом, которое оценивают в 5 миллионов долларов. Джорджина показала его в соцсетях, и после этого украшение активно обсуждали в медиа.
Также в СМИ обсуждали подарки футболиста к помолвке, их стоимость превысила 300 тысяч евро, если не учитывать само кольцо. Перед свадьбой Роналду подарил своей возлюбленной новый автомобиль, несколько пар часов, парфюм, косметику и одежда премиальных брендов.
Лионель Месси: украшения и романтические жесты
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо вместе много лет: они знакомы с детства, начали встречаться в конце 2000-х и поженились в 2017 году. У пары трое сыновей, и их отношения часто приводят в пример.
В отличие от других спортсменов, Месси делает ставку не на показную роскошь, а на личные и запоминающиеся подарки. Среди них — огромный двухметровый плюшевый медведь и большой букет роз, которые он подарил жене в этому году на День влюбленных. Также Антонелла появлялась с браслетом с бриллиантом и розовыми сердечками — по данным СМИ, это тоже подарок от Месси. Также футболист любит устраивать для жены романтические сюрпризы. Он организует или сам готовит ужин, делает вечеринку в честь дня рождения жены.
Дэвид Бекхэм: кольца и необычные подарки
Дэвид Бекхэм известен тем, что регулярно дарит Виктории помолвочные кольца, и за 27 лет отношений их накопилось более 15 штук. Среди самых обсуждаемых — кольца с крупными камнями: например, с желтым бриллиантом формы «маркиз» и украшение с 17-каратным камнем грушевидной формы, которое оценивают в 3 миллиона долларов. Виктория часто меняет их под образы.
При этом подарки не ограничиваются ювелирными изделиями. Когда Виктория повредила ногу, Дэвид собрал для нее медицинский скутер-самокат — более практичный жест, который тоже активно обсуждали. В разные годы также говорили о его планах подарить ей остров на Багамах стоимостью около 9 миллионов долларов.
Также у Виктории есть собственный модный бренд Victoria Beckham, который она развивает уже много лет. В какой-то момент бизнес начал работать в минус, и Дэвид подключился, закрыв основные расходы жены. Через свою компанию он вложил в бренд миллионы фунтов, чтобы покрыть убытки и продолжить развитие.
Леброн Джеймс: признания, татуировки и приятные жесты
Леброн Джеймс и Саванна вместе со школы, больше 20 лет. И его подарки часто остаются очень личными, связанными с их историей отношений. Он регулярно говорит о ней в интервью и соцсетях, подчеркивая ее роль в его жизни и карьере.
Один из самых обсуждаемых жестов — семейные татуировки, которые они сделали вместе с детьми в 2025 году. Также Леброн поддерживает проекты Саванны: у нее есть образовательная программа для девушек из неблагополучных семей и благотворительные инициативы. Леброн поддерживает эти проекты — помогает с организацией и привлекает к ним внимание.