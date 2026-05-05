Доннарумма лидирует по желтым карточкам среди вратарей топ‑5 лиг

Доннарумма присоединился к «Манчестер Сити» летом 2025 года, перейдя из французского «Пари Сен-Жермен». В составе английского клуба голкипер провел 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение игрока с «горожанами» рассчитано до конца июня 2030 года.