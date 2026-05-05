22:00
Арсенал
:
Атлетико
Доннарумма лидирует по желтым карточкам среди вратарей топ‑5 лиг

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма является лидером по числу желтых карточек в этом сезоне среди голкиперов из топ-5 лиг Европы, сообщает StatMuse.

Накануне 27-летний итальянский вратарь получил желтую карточку по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3). После второго гола «Эвертона» Доннарумма слишком активно просил судью не засчитывать взятие ворот.

Для Доннаруммы это предупреждение стало седьмым в нынешнем сезоне. В топ-5 лигах Европы среди вратарей его ближайшим преследователем по этому показателю является Аугусто Баталья из «Райо Вальекано», на счету которого шесть желтых карточек.

Доннарумма присоединился к «Манчестер Сити» летом 2025 года, перейдя из французского «Пари Сен-Жермен». В составе английского клуба голкипер провел 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение игрока с «горожанами» рассчитано до конца июня 2030 года.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы имеют одну игру в запасе.

В следующем туре «Манчестер Сити» 9 мая примет на своем поле «Брентфорд».


