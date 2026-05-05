Представители Мбаппе официально ответили на критику игрока

Ранее появлялись сообщения о конфликте Мбаппе с одним из тренеров «Реала» на тренировке. Инцидент произошёл на фоне обострения напряжённости в команде перед «эль-класико». Футболист вступил в спор с тренером, выразив недовольство сотрудником, который фиксировал офсайд.