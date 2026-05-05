Представители Мбаппе официально ответили на критику игрока

Агентство нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе опубликовало официальное заявление в ответ на критику, адресованную футболисту.
«Часть замечаний строится на чрезмерных интерпретациях моментов, связанных с периодом восстановления, который полностью контролируется клубом. Это не отражает действительность относительно самоотдачи и работы, которую Килиан ежедневно выполняет ради команды», — сказано в заявлении, которое приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
Ранее появлялись сообщения о конфликте Мбаппе с одним из тренеров «Реала» на тренировке. Инцидент произошёл на фоне обострения напряжённости в команде перед «эль-класико». Футболист вступил в спор с тренером, выразив недовольство сотрудником, который фиксировал офсайд.
Ситуация осложнилась после поездки Мбаппе в Италию, что вызвало дополнительную критику его поведения и имиджа. Некоторые считают, что действия футболиста не соответствуют ожиданиям клуба.
Позже была создана петиция о требовании к Мбаппе покинуть королевский клуб, ее подписали более 142 тыс. болельщиков.