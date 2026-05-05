«Шанхай» Слуцкого потерпел крупное поражение в чемпионате Китая

Команда Леонида Слуцкого потерпела второе поражение подряд и идет на шестой строчке, имея в своем активе десять очков. Отставание от лидирующего «Чэнду Цяньбао» составляет 18 очков. В субботу, 9 мая, «Шанхай Шэньхуа» дома сыграет против клуба «Чунцин Тунлян Лонг», который идет на второй строчке.