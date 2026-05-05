«Шанхай» Слуцкого потерпел крупное поражение в чемпионате Китая

«Шаньдун Тайшань» дома разгромил «Шанхай Шэньхуа» (4:1) в матче 10-го тура чемпионата Китая по футболу.

У хозяев хет-трик оформил бразилец Кризан (26', 52', 72'), еще один гол забил его соотечественник Зека (24'). У гостей единственный результативный удар на счету Рафаэла Ратао (63'). Еще два гола «Шанхая» были отменены из-за игры рукой у полузащитника Ван Хайцзяня.

Команда Леонида Слуцкого потерпела второе поражение подряд и идет на шестой строчке, имея в своем активе десять очков. Отставание от лидирующего «Чэнду Цяньбао» составляет 18 очков. В субботу, 9 мая, «Шанхай Шэньхуа» дома сыграет против клуба «Чунцин Тунлян Лонг», который идет на второй строчке.

Напомним, перед началом сезона «Шанхай Шэньхуа» был оштрафован на десять очков по итогам масштабного антикоррупционного расследования, охватывавшего период с 2015 по 2021 год.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился вице-чемпионом страны. Контракт 55-летнего российского специалиста рассчитан до конца 2027 года.