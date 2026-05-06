СМИ: Конте может уйти из «Наполи» из-за конфликта с руководством

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте находится на грани ухода из клуба из-за разногласий с руководством клуба. Об этом сообщает Il Mattino.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, Конте намерен покинуть клуб по окончании сезона, если не будут приняты его условия, которые включают полное доверие главному тренеру в спортивной части работы. Отмечается, что Конте хочет остаться в Неаполе, но идти на компромиссы не намерен.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис в свою очередь ожидает, что команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона и преодолеет групповой этап. Кроме того, руководство клуба планирует серьезно обновить состав.

Конте возглавил «Наполи» в 2024 году. В дебютном сезоне неаполитанцы под его руководством выиграли Серию А, а в 2025 году стали победителями Суперкубка Италии. За три тура до окончания текущего сезона Серии А неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице с 70 очками, за ними идут «Милан» (67), «Ювентус» (65) и «Рома» (64). Чемпионский титул досрочно завоевал «Интер».

56-летнего специалиста называют в числе главных претендентов на вакантный пост главного тренера сборной Италии. «Скуадра адзурра» в третий раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира, после чего Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Комо
0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, 35-й тур
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Антонио Конте
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
28
Иван Смолчич
10
Николас Пас
14
Хакобо Рамон
69′
34
Диегу Карлос
23
Максимо Перроне
3
Алекс Валье
80′
18
Альберто Морено
38
Ассане Диао
86′
31
Мергим Войвода
20
Мартин Батурина
80′
7
Альваро Мората
11
Анастасиос Дувикас
80′
17
Хесус Родригес
33
Лукас Да Кунья
86′
8
Сержи Роберто
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
21
Маттео Политано
89′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
27
Алиссон Сантос
13
Амир Ррахмани
80′
37
Леонардо Спинаццола
11
Кевин Де Брейне
60′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
Статистика
Комо
Наполи
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
5
1
Угловые
3
2
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
