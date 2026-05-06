СМИ: Конте может уйти из «Наполи» из-за конфликта с руководством

По данным источника, Конте намерен покинуть клуб по окончании сезона, если не будут приняты его условия, которые включают полное доверие главному тренеру в спортивной части работы. Отмечается, что Конте хочет остаться в Неаполе, но идти на компромиссы не намерен.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис в свою очередь ожидает, что команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона и преодолеет групповой этап. Кроме того, руководство клуба планирует серьезно обновить состав.
Конте возглавил «Наполи» в 2024 году. В дебютном сезоне неаполитанцы под его руководством выиграли Серию А, а в 2025 году стали победителями Суперкубка Италии. За три тура до окончания текущего сезона Серии А неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице с 70 очками, за ними идут «Милан» (67), «Ювентус» (65) и «Рома» (64). Чемпионский титул досрочно завоевал «Интер».
56-летнего специалиста называют в числе главных претендентов на вакантный пост главного тренера сборной Италии. «Скуадра адзурра» в третий раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира, после чего Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.
