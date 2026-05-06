СМИ: Конте может уйти из «Наполи» из-за конфликта с руководством

Конте возглавил «Наполи» в 2024 году. В дебютном сезоне неаполитанцы под его руководством выиграли Серию А, а в 2025 году стали победителями Суперкубка Италии. За три тура до окончания текущего сезона Серии А неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице с 70 очками, за ними идут «Милан» (67), «Ювентус» (65) и «Рома» (64). Чемпионский титул досрочно завоевал «Интер».