Вальверде попал в больницу из-за драки на тренировке «Реала»

Француз и уругваец устроили драку, которая привела к тому, что Вальверде оказался в больнице. Отмечается, что стычку спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга.
По данным источника, конфликт продолжился в раздевалке. После словесной перепалки Вальверде и Тчуамени вступили в кулачный бой. Вальверде получил значительную рану от удара, которая начала кровоточить. Федерико Вальверде наложили швы. Представители «Реала» назвали инцидент «крайне тревожным». Из-за случившегося срочно созвали совещание с участием члена правления клуба Хосе Анхеля Санчеса.
Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками «Реала» — Антонио Рюдигер схлестнулся с Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.
Мадридский «Реал» занимает второе место в испанской Ла Лиге, набрав 77 очков после 34 матчей. 10 мая «Реал» в гостях сыграет против «Барселоны», в случае потери очков мадридской командой сине-гранатовые станут чемпионами Испании.