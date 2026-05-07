Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.92
П2
5.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.12
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Вальверде попал в больницу из-за драки на тренировке «Реала»

Как сообщает AS, полузащитники мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде подрались во время тренировки команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Француз и уругваец устроили драку, которая привела к тому, что Вальверде оказался в больнице. Отмечается, что стычку спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга.

По данным источника, конфликт продолжился в раздевалке. После словесной перепалки Вальверде и Тчуамени вступили в кулачный бой. Вальверде получил значительную рану от удара, которая начала кровоточить. Федерико Вальверде наложили швы. Представители «Реала» назвали инцидент «крайне тревожным». Из-за случившегося срочно созвали совещание с участием члена правления клуба Хосе Анхеля Санчеса.

Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками «Реала» — Антонио Рюдигер схлестнулся с Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.

Мадридский «Реал» занимает второе место в испанской Ла Лиге, набрав 77 очков после 34 матчей. 10 мая «Реал» в гостях сыграет против «Барселоны», в случае потери очков мадридской командой сине-гранатовые станут чемпионами Испании.

Футбол. Испания
10.05
Барселона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
4.00