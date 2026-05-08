Роналду праздновал день рождения в армянском ресторане

«В первый раз Криш с женой сидели наверху, немного обособленно от всех. А второй раз расположились прямо посередине зала на первом этаже. При этом рядом сидели обычные посетители, ресторан был полностью забит. То есть, Роналду, имея самую большую зарплату в истории футбола, все равно тратит деньги рационально. Зачем снимать весь огромный ресторан, если народу позвал не очень много и хватит одной зоны? Никакой звездности и заносчивости. Обычный человек», — рассказал официант ресторана Спортс.ру.