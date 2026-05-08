Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Роналду праздновал день рождения в армянском ресторане

Он заказывал традиционные армянские блюда и закуски.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Португальский форвард Криштиану Роналду отпраздновал 41-й день рождения в армянском ресторане «Лаваш» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Футболист отмечал праздник вместе с невестой Джорджиной и одноклубниками из «Аль-Насра». Он заказал хобоб, армянские закуски и салаты, а также торт со свечами. По словам официанта, Роналду оставил щедрые чаевые.

«В первый раз Криш с женой сидели наверху, немного обособленно от всех. А второй раз расположились прямо посередине зала на первом этаже. При этом рядом сидели обычные посетители, ресторан был полностью забит. То есть, Роналду, имея самую большую зарплату в истории футбола, все равно тратит деньги рационально. Зачем снимать весь огромный ресторан, если народу позвал не очень много и хватит одной зоны? Никакой звездности и заносчивости. Обычный человек», — рассказал официант ресторана Спортс.ру.

Отмечается, что день рождения Роналду прошёл среди обычных посетителей ресторана, без закрытия зала.