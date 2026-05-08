Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в игре с «Аль-Шабабом»

В составе победителей хет-трик оформил Жоау Феликс (3-я, 10-я и 90+8-я минуты), еще один гол на счету его партнера по команде 41-летнего Криштиану Роналду (75).
Для Роналду этот гол стал 100-м в чемпионате Саудовской Аравии. Для достижения этой отметки ему потребовалось 105 матчей. Всего за карьеру Роналду забил 971 мяч.
«Какая сегодня победа! Продолжаем в том же духе!» — написал Роналду на своей странице в одной из соцсетей.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В составе клуба футболист провел 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 121 гол и сделал 24 результативные передачи.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 28 матчей, в которых отметился 26 голами.
Перед заключительным туром «Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу Саудовской Про-лиги, набрав 82 очка. «Аль-Шабаб» занимает 13-е место с 32 очками.
В следующем матче «Аль-Наср» примет на своем поле «Аль-Хиляль», который располагается на второй строчке и имеет на счету 77 баллов. Встреча состоится 12 мая. В активе «Аль-Хиляля» есть игра в запасе.