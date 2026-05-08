Почему известные спортсмены отказываются от больших денег

Деньги решают многое, но далеко не все. Эти четверо спортсменов могли заработать миллионы, но выбрали принципы, здоровье или семью — и не пожалели.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В мире большого спорта многомиллионные контракты часто становятся главной целью. Но иногда атлеты сознательно отказываются от них по личным убеждениям. В нашей статье — четыре случая, когда спортсмены сказали нет огромным деньгам, объяснив свой выбор публично.

Леонардо Бонуччи — отказался от €15 млн в Китае ради семьи

Источник: Соцсети

В 2019 году итальянский защитник Леонардо Бонуччи получил предложение от китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранде»: €15 миллионов за сезон, что вдвое превышало его зарплату в «Ювентусе».

Он отказался и в одном из своих интервью объяснил: «Мои дети растут в Турине, у них здесь школа, друзья, привычная жизнь. Я не хочу ради денег разрушать их детство».

Бонуччи подчеркнул, что для него важнее стабильность семьи, чем краткосрочный финансовый выигрыш. Он остался в Италии, продолжил карьеру в «Ювентусе», а в 2021 году стал чемпионом Европы со сборной.

Наоми Осака — отказалась от $15 млн из-за ментального здоровья

Источник: Соцсети

В 2021 году японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия во Французском Открытом чемпионате, несмотря на гарантированный призовой фонд и бонусы от спонсоров, оцениваемые в $10−15 млн.

Причина — ее решение не участвовать в обязательных пресс-конференциях из-за тревожного расстройства. Когда организаторы оштрафовали ее и пригрозили дисквалификацией, она ушла с турнира.

По словам самой Осака она долго боролась с депрессией, а пресс-конференции вызывали у нее панику. Поэтому никакие деньги не заставили бы ее молчать. Ее поступок вызвал мировую дискуссию о ментальном здоровье в спорте. Многие бренды, включая Nike и Nissan, сохранили с ней контракты, поддержав ее позицию.

Килиан Мбаппе — отказался от €180 млн ради Парижа

Источник: Соцсети

В 2022 году Килиан Мбаппе шокировал мир, отказавшись от перехода в мадридский «Реал», несмотря на предложение в €180 млн за три года — один из самых щедрых контрактов в истории футбола.

Он продлил контракт с «Пари Сен-Жермен», получив меньшие деньги, но с уникальными условиями: контроль над мерчендайзингом, право влиять на трансферы и обещание построить вокруг него проект завоевания Лиги чемпионов.

В интервью он объяснил, что вырос на трибунах «Парка де Пренс» и для него важно оставить наследие в своем городе, а не просто заработать. Его решение раскритиковали многие, но он остался верен своему выбору — и до сих пор играет за ПСЖ.

Эти спортсмены доказали, что настоящая сила — не в том, сколько ты можешь заработать, а в том, что не купить ни за какие деньги. И здоровье, семья, принципы, родной город иногда ценятся дороже любого контракта.