«Реал» оштрафовал Вальверде и Тчуамени за драку

«Футбольный клуб “Реал Мадрид” сообщает, что в связи с событиями, послужившими причиной открытия дисциплинарного дела в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, они оба сегодня предстали перед следователем по этому делу. Во время выступления игроки выразили своё полное сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом», — написано в заявлении.
«Они также принесли свои извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам, оба согласились принять любое наказание, которое клуб сочтёт целесообразным. Учитывая такие обстоятельства, “Реал” Мадрид принял решение наложить финансовый штраф в размере € 500 тыс. для каждого игрока, завершив тем самым соответствующие внутренние процедуры», — отмечается в сообщении пресс-службы «Королевского клуба».
В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошел словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу.
Вальверде 27 лет, он выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в разных турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Тчуамени 26 лет, полузащитник играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне француз принял участие в 46 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.
Мадридский «Реал» занимает второе место в испанской Ла Лиге, набрав 77 очков после 34 матчей. 10 мая «Реал» в гостях сыграет против «Барселоны», в случае потери очков мадридской командой сине-гранатовые станут чемпионами Испании.