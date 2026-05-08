«Реал» оштрафовал Вальверде и Тчуамени за драку

«Футбольный клуб “Реал Мадрид” сообщает, что в связи с событиями, послужившими причиной открытия дисциплинарного дела в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, они оба сегодня предстали перед следователем по этому делу. Во время выступления игроки выразили своё полное сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом», — написано в заявлении.