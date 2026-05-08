«Реал» оштрафовал Вальверде и Тчуамени за драку

Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление, в котором сообщил, что оштрафовал полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени на 500 тысяч евро каждого.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Футбольный клуб “Реал Мадрид” сообщает, что в связи с событиями, послужившими причиной открытия дисциплинарного дела в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, они оба сегодня предстали перед следователем по этому делу. Во время выступления игроки выразили своё полное сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом», — написано в заявлении.

«Они также принесли свои извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам, оба согласились принять любое наказание, которое клуб сочтёт целесообразным. Учитывая такие обстоятельства, “Реал” Мадрид принял решение наложить финансовый штраф в размере € 500 тыс. для каждого игрока, завершив тем самым соответствующие внутренние процедуры», — отмечается в сообщении пресс-службы «Королевского клуба».

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошел словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу.

Вальверде 27 лет, он выступает за мадридский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в разных турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Тчуамени 26 лет, полузащитник играет за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне француз принял участие в 46 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Мадридский «Реал» занимает второе место в испанской Ла Лиге, набрав 77 очков после 34 матчей. 10 мая «Реал» в гостях сыграет против «Барселоны», в случае потери очков мадридской командой сине-гранатовые станут чемпионами Испании.