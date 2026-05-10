Умер отец главного тренера «Барселоны» Флика

Каталонский клуб опубликовал заявление в соцсети X, в котором выразил соболезнования главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику в связи со смертью отца.
«Футбольный клуб и вся семья “Барселоны” выражают глубочайшие соболезнования Ханси Флику в связи со смертью его отца. Мы разделяем его горе и предлагаем свою поддержку в это трудное время», — говорится в сообщении «Барселоны».
Причины смерти Ханса Флика — старшего не раскрываются. По информации sport.es, немецкий специалист сообщил футболистам о случившемся в раздевалке утром перед матчем с «Реалом».
Несмотря на трагедию в семье, Флик намерен руководить командой с тренерской скамейки в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча между «Барселоной» и мадридским «Реалом» пройдет в воскресенье и начнется в 22:00 по московскому времени.
61-летний Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и два Суперкубка Испании.