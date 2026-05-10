«Реал» выразил соболезнования Флику после смерти отца

В воскресенье утром стало известно о смерти отца главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. Несмотря на трагедию в семье, немецкий специалист будет руководить командой в матче чемпионата Испании против «Реала».
Мадридский клуб опубликовал официальное заявление со словами поддержки в адрес тренера каталонцев.
«“Реал”, президент и совет директоров клуба глубоко сожалеют о кончине отца Ханси Флика. Клуб выражает соболезнования семье и близким тренера», — говорится в заявлении «Реала».
Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдет в воскресенье и начнется в 22:00 по московскому времени.
За четыре тура до окончания чемпионата Испании каталонский клуб опережает мадридцев на 11 очков. «Барселоне» достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно оформить чемпионство.
61-летний Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и два Суперкубка Испании.