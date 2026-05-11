Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
В МИД Бразилии назвали футболистов экспортом в Казахстан

Главы МИД Казахстана и Бразилии обсудили влияние бразильских футболистов на развитие казахстанского футбола.

Источник: Соцсети

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев поблагодарил Бразилию за игроков, выступающих в клубах казахстанской премьер-лиги.

По словам главы МИД Казахстана, сейчас в чемпионате страны играют 15 бразильских футболистов, которые помогают развитию местного футбола.

«Их опыт и компетенции дают хороший эффект. Мы благодарны за их вклад в развитие казахстанского футбола», — заявил Кошербаев во время общения с журналистами.

Министр также с юмором отметил, что в Казахстане ждут футболистов уровня Пеле.

Его бразильский коллега Мауро Виейра признался, что был удивлен количеством бразильцев в чемпионате Казахстана.

«Это очень хорошо. Я не знал, что это настолько важный вопрос. Можно сказать, что футболисты являются важной статьей нашего экспорта в Казахстан», — сказал Виейра.

Глава МИД Бразилии добавил, что развитие спортивных связей поможет укрепить отношения между странами. По его словам, помимо футбола обсуждается сотрудничество в других видах спорта, включая бразильское джиу-джитсу.

В этом году Бразилия и Казахстан отметят 33-летие установления дипломатических отношений.