В МИД Бразилии назвали футболистов экспортом в Казахстан

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев поблагодарил Бразилию за игроков, выступающих в клубах казахстанской премьер-лиги.
По словам главы МИД Казахстана, сейчас в чемпионате страны играют 15 бразильских футболистов, которые помогают развитию местного футбола.
«Их опыт и компетенции дают хороший эффект. Мы благодарны за их вклад в развитие казахстанского футбола», — заявил Кошербаев во время общения с журналистами.
Министр также с юмором отметил, что в Казахстане ждут футболистов уровня Пеле.
Его бразильский коллега Мауро Виейра признался, что был удивлен количеством бразильцев в чемпионате Казахстана.
«Это очень хорошо. Я не знал, что это настолько важный вопрос. Можно сказать, что футболисты являются важной статьей нашего экспорта в Казахстан», — сказал Виейра.
Глава МИД Бразилии добавил, что развитие спортивных связей поможет укрепить отношения между странами. По его словам, помимо футбола обсуждается сотрудничество в других видах спорта, включая бразильское джиу-джитсу.
В этом году Бразилия и Казахстан отметят 33-летие установления дипломатических отношений.