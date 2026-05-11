Игроки «Барселоны» тайно вышли к фанатам после чемпионства

После победы в чемпионате Испании футболисты «Барселоны» Марк Касадо и Алехандро Бальде отправились праздновать титул вместе с фанатами на площади Каталонии.
Как сообщает Mundo Deportivo, игроки старались остаться незамеченными. Касадо пришел на площадь в балаклаве, а Бальде — с капюшоном на голове.
Футболисты смешались с толпой болельщиков, скандировали кричалки и участвовали в праздновании чемпионства. Позже фанаты подняли Касадо на плечи, а сам игрок начал заводить толпу.
Видео с празднования полузащитник позже опубликовал в своих социальных сетях.
По информации испанских СМИ, на улицы Барселоны после победы команды вышли более тысячи человек. Из-за реконструкции района Ла Рамбла болельщики собрались не у знаменитого фонтана Каналетас, а на площади Каталонии.
Во время празднования фанаты также поддержали главного тренера команды Ханси Флика, который накануне потерял отца. Несмотря на трагедию, немецкий специалист руководил командой в матче против «Реала».
