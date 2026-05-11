Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.33
П2
20.00
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.21
П2
2.42
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.27
X
4.21
П2
1.87
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.40
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.35
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.28
П2
2.95
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Игроки «Барселоны» тайно вышли к фанатам после чемпионства

Защитники «Барселоны» Марк Касадо и Алехандро Бальде присоединились к празднованию чемпионства вместе с болельщиками в центре города.

Источник: Reuters

После победы в чемпионате Испании футболисты «Барселоны» Марк Касадо и Алехандро Бальде отправились праздновать титул вместе с фанатами на площади Каталонии.

Как сообщает Mundo Deportivo, игроки старались остаться незамеченными. Касадо пришел на площадь в балаклаве, а Бальде — с капюшоном на голове.

Футболисты смешались с толпой болельщиков, скандировали кричалки и участвовали в праздновании чемпионства. Позже фанаты подняли Касадо на плечи, а сам игрок начал заводить толпу.

Видео с празднования полузащитник позже опубликовал в своих социальных сетях.

По информации испанских СМИ, на улицы Барселоны после победы команды вышли более тысячи человек. Из-за реконструкции района Ла Рамбла болельщики собрались не у знаменитого фонтана Каналетас, а на площади Каталонии.

Во время празднования фанаты также поддержали главного тренера команды Ханси Флика, который накануне потерял отца. Несмотря на трагедию, немецкий специалист руководил командой в матче против «Реала».

Барселона
2:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Футбол, Испания, 35-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 62213 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Голы
Барселона
Маркус Рэшфорд
9′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
18′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
8
Педри
14
Маркус Рэшфорд
64′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
88′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
52′
64′
11
Рафинья
81′
7
Ферран Торрес
77′
22
Марк Берналь
6
Гави
77′
9
Роберт Левандовски
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
81′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
55′
17
Рауль Асенсио
52′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тчуамени
21
Браим Диас
79′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
79′
38
Сесар Паласиос
6
Эдуардо Камавинга
40′
70′
45
Тиаго Питарч
Статистика
Барселона
Реал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
7
1
Угловые
4
8
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти