Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.15
П2
16.00
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.20
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.27
X
4.21
П2
1.87
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.40
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.35
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.28
П2
2.95
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

СМИ: «Барселона» договорилась о новом контракте с Фликом

Руководство «Барселоны» согласовало продление контракта с главным тренером Ханс-Дитером Фликом, сообщают испанские СМИ.

Источник: Reuters

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб уже достиг соглашения с немецким специалистом через его агента Пини Захави.

Новый контракт Флика будет рассчитан до лета 2028 года. При этом в соглашении предусмотрена опция продления еще на один сезон — до 2029 года — в случае выполнения определенных условий.

Сообщается, что переговоры велись при участии президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку. По данным источника, стороны уже согласовали основные детали сделки.

При этом официальное подписание контракта может состояться позднее. Флик хочет сосредоточиться на спортивных задачах команды до окончания сезона.

За три тура до завершения чемпионата Испании «Барселона» продолжает борьбу за отметку в 100 очков и 100 забитых мячей. Сейчас у каталонцев 91 очко и 91 гол.

Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и два Суперкубка Испании.

Барселона
2:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Футбол, Испания, 35-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 62213 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Голы
Барселона
Маркус Рэшфорд
9′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
18′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
8
Педри
14
Маркус Рэшфорд
64′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
88′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
52′
64′
11
Рафинья
81′
7
Ферран Торрес
77′
22
Марк Берналь
6
Гави
77′
9
Роберт Левандовски
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
81′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
55′
17
Рауль Асенсио
52′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тчуамени
21
Браим Диас
79′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
79′
38
Сесар Паласиос
6
Эдуардо Камавинга
40′
70′
45
Тиаго Питарч
Статистика
Барселона
Реал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
7
1
Угловые
4
8
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
