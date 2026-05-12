Легенду «Барсы» оштрафовали на € 200 тыс. за торговлю акциями

По информации источника, в январе 2021 года Пике приобрел крупный пакет акций компании Aspy Global Services, предоставляющую услуги в сфере охраны труда и медицинской профилактики на рабочем месте. Спустя несколько дней стало известно о поглощении компании, которая стала частью группы Atrys Health.
В общей сложности Пике приобрел 104 166 акций по цене 2,29 евро за акцию, заплатив за их покупку 238,5 тыс. евро. Через неделю испанец перепродал акции, которые торговались на бирже уже за 2,80 евро за штуку. Таким образом, Пике за несколько дней увеличил стоимость своего портфеля на 50 тыс. евро, использовав инсайдерскую информацию.
По версии следствия, информацию о скором поглощении Aspy Global Services Пике предоставил генеральный директор компании Хосе Элиас Наварро. Он был оштрафован на 100 тыс. евро.
Пике завершил игровую карьеру в ноябре 2022 года. Он выступал за «Барселону» с 2008 года и провел за клуб 616 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. В составе каталонского клуба Пике девять раз становился чемпионом Ла Лиги, семь раз выигрывал Кубок и шесть раз Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Также на счету Пике 102 матча за сборную Испании, в которых он забил пять голов. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка конфедераций.
После окончания карьеры Пике активно занимается бизнесом. Он является владельцем футбольного клуба «Андорра», который сейчас идет на десятом месте в Сегунде, а также развивает свой медиафутбольный турнир Kings League.