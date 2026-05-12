Легенду «Барсы» оштрафовали на € 200 тыс. за торговлю акциями

Пике завершил игровую карьеру в ноябре 2022 года. Он выступал за «Барселону» с 2008 года и провел за клуб 616 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. В составе каталонского клуба Пике девять раз становился чемпионом Ла Лиги, семь раз выигрывал Кубок и шесть раз Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.