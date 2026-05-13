«Наполи» и Лукаку договорились о расторжении контракта

Лукаку выступал за «Наполи» с лета 2024 года и помог клубу стать чемпионом Италии в прошлом сезоне. В текущей кампании бельгиец провел за клуб всего 7 матчей, забив 1 мяч. У форварда случился конфликт с клубом после того, как он отказался возвращаться в расположение клуба после мартовских матчей сборной Бельгии.