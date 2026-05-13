«Наполи» и Лукаку договорились о расторжении контракта

По данным источника, 33-летний нападающий может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или Турции. Также в числе потенциальных вариантов продолжения карьеры бельгийца называется «Милан». Отмечается, что летом неаполитанцы решили продать Лукаку, сделав ставку на датчанина Расмуса Хейлунна.
Лукаку выступал за «Наполи» с лета 2024 года и помог клубу стать чемпионом Италии в прошлом сезоне. В текущей кампании бельгиец провел за клуб всего 7 матчей, забив 1 мяч. У форварда случился конфликт с клубом после того, как он отказался возвращаться в расположение клуба после мартовских матчей сборной Бельгии.
Воспитанник «Андерлехта» ранее выступал за такие клубы как «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Рому». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаку в 12 миллионов евро.
«Наполи» с 70 очками находится на втором месте в таблице. Судьба национального титула уже определена — в 21-й раз чемпионом Италии стал миланский «Интер». В следующем туре 17 мая неаполитанцы отправятся в гости к «Пизе».