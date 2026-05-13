«ПСЖ» сыграет в футболках с Лабубу в матче против «Ланса»

Футболисты «ПСЖ» сыграют в перенесенном матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» в форме, на которой будет изображен бренд коллекционных плюшевых игрушек Лабубу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба клуба, изображение Лабубу напечатано на задней стороне футболок игроков «ПСЖ», рядом с их номером. Отмечается, что благодаря сотрудничеству с брендом коллекционных игрушек французский клуб строит мост между футболом и современным творчеством, взаимодействуя с кодами искусства, дизайна и моды, а также укрепляет связь со своим международным сообществом болельщиков, особенно в Азии.

Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров. Они созданы гонконгским дизайнером Касингом Лунгом.

Игра команд состоится в среду, 13 мая, в Лансе и начнется в 22 часа по московскому времени. В случае победы или ничейном исходе парижане досрочно станут чемпионами Франции. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на матч. Спортсмен может стать двукратным чемпионом Франции.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» и «Ланс» встречались в матче 4-го тура чемпионата Франции. В той игре парижский клуб одержал победу со счетом 2:0. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем» 17 мая. В этот же день «Ланс» проведет матч с «Лионом».

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше