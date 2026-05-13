«ПСЖ» сыграет в футболках с Лабубу в матче против «Ланса»

Как сообщает пресс-служба клуба, изображение Лабубу напечатано на задней стороне футболок игроков «ПСЖ», рядом с их номером. Отмечается, что благодаря сотрудничеству с брендом коллекционных игрушек французский клуб строит мост между футболом и современным творчеством, взаимодействуя с кодами искусства, дизайна и моды, а также укрепляет связь со своим международным сообществом болельщиков, особенно в Азии.
Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров. Они созданы гонконгским дизайнером Касингом Лунгом.
Игра команд состоится в среду, 13 мая, в Лансе и начнется в 22 часа по московскому времени. В случае победы или ничейном исходе парижане досрочно станут чемпионами Франции. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на матч. Спортсмен может стать двукратным чемпионом Франции.
В нынешнем сезоне «ПСЖ» и «Ланс» встречались в матче 4-го тура чемпионата Франции. В той игре парижский клуб одержал победу со счетом 2:0. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем» 17 мая. В этот же день «Ланс» проведет матч с «Лионом».