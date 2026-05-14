Сафонов отреагировал на титул «ПСЖ» в чемпионате Франции

— Хочу поздравить всех. Если посмотреть на эту игру и на сезон в целом, мы проделали большую работу. Все рады, что сегодня достигли цели, и для нас было важно выиграть именно в выездном матче с «Лансом». Большое уважение «Лансу»: они сегодня сильно нам усложнили задачу. Эта команда играет в хороший футбол. Но мы — чемпионы Франции, поздравляю всех, — приводит слова Сафонова пресс‑служба парижского клуба.