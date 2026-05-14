Сафонов отреагировал на титул «ПСЖ» в чемпионате Франции

«ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в матче 29‑го тура Лиги 1 со счетом 2:0. Парижане досрочно завоевали чемпионский титул. Команда стала победителем чемпионата Франции в пятом сезоне подряд. Последний раз «Пари Сен‑Жермен» не завоевал трофей в сезоне‑2020/21. Тогда чемпионский титул взял «Лилль».
— Хочу поздравить всех. Если посмотреть на эту игру и на сезон в целом, мы проделали большую работу. Все рады, что сегодня достигли цели, и для нас было важно выиграть именно в выездном матче с «Лансом». Большое уважение «Лансу»: они сегодня сильно нам усложнили задачу. Эта команда играет в хороший футбол. Но мы — чемпионы Франции, поздравляю всех, — приводит слова Сафонова пресс‑служба парижского клуба.
В этом матче Сафонов отразил восемь ударов. Как сообщает L'Équipe, с сезона‑2011/12 было только два случая, когда голкипер парижского клуба в чемпионате делал больше сейвов. 9 мая 2021 года Кейлор Навас отбил девять ударов «Ренна». 31 марта 2024 года в игре с «Марселем» Джанлуиджи Доннарумма спас «ПСЖ» 10 раз.
Сафонов получил лучшую оценку в «ПСЖ» за чемпионский матч с «Лансом». L'Équipe поставила российскому голкиперу девять баллов.
Пьер Саж
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти