Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.29
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.90
П2
3.97
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.78
П2
11.25
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Сафонов отреагировал на титул «ПСЖ» в чемпионате Франции

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал победу клуба в чемпионате страны.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в матче 29‑го тура Лиги 1 со счетом 2:0. Парижане досрочно завоевали чемпионский титул. Команда стала победителем чемпионата Франции в пятом сезоне подряд. Последний раз «Пари Сен‑Жермен» не завоевал трофей в сезоне‑2020/21. Тогда чемпионский титул взял «Лилль».

— Хочу поздравить всех. Если посмотреть на эту игру и на сезон в целом, мы проделали большую работу. Все рады, что сегодня достигли цели, и для нас было важно выиграть именно в выездном матче с «Лансом». Большое уважение «Лансу»: они сегодня сильно нам усложнили задачу. Эта команда играет в хороший футбол. Но мы — чемпионы Франции, поздравляю всех, — приводит слова Сафонова пресс‑служба парижского клуба.

В этом матче Сафонов отразил восемь ударов. Как сообщает L'Équipe, с сезона‑2011/12 было только два случая, когда голкипер парижского клуба в чемпионате делал больше сейвов. 9 мая 2021 года Кейлор Навас отбил девять ударов «Ренна». 31 марта 2024 года в игре с «Марселем» Джанлуиджи Доннарумма спас «ПСЖ» 10 раз.

Сафонов получил лучшую оценку в «ПСЖ» за чемпионский матч с «Лансом». L'Équipe поставила российскому голкиперу девять баллов.

Ланс
0:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 29-й тур
13.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Ланс
ПСЖ
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
25
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
3
Фолы
9
3
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше