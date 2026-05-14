Луис Энрике: Этот титул — самый сложный из трех трофеев «ПСЖ»

«ПСЖ» обыграл «Ланс» в матче 29‑го тура Лиги 1 со счетом 2:0. Парижане досрочно завоевали чемпионский титул. Команда стала победителем чемпионата Франции в пятом сезоне подряд. Последний раз «Пари Сен-Жермен» не завоевал трофей в сезоне‑2020/21. Тогда чемпионский титул взял «Лилль».
Луис Энрике в третий раз привел «ПСЖ» к победе в Лиге 1.
— Является ли этот чемпионский титул еще более приятным, учитывая сложное начало сезона в плане вашей подготовки?
— Да. Это самый приятный и самый сложный из трех завоеванных нами титулов. «Ланс» проделал фантастическую работу. Я смотрел каждый матч, который они выиграли в этом сезоне. Нам было непросто.
Нынешний сезон был очень необычным для нас. У нас были травмированные игроки, как и у большинства команд, но этим летом у нас было очень мало времени на отдых. Было сложно справиться с этим, — приводит слова Энрике L'Equipe.
Этот трофей стал для 56-летнего Луиса Энрике одиннадцатым за три года в «Пари Сен-Жермен». Энрике также трижды выиграл Суперкубок Франции, два раза — Кубок страны. Он привел парижан к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.
