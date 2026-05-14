«Париж» против награждения «ПСЖ» на своем стадионе перед дерби

Накануне «ПСЖ» на выезде обыграл «Ланс» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции. Однако игроками парижского клуба не вручили трофей, поскольку его не успели своевременно доставить на стадион.
В настоящий момент у «ПСЖ» остается вариант провести официальную церемонию награждения перед выездным матчем с «Парижем» в воскресенье, 17 мая. Лига 1 направила запрос в клуб с предложением организовать вручение трофея и праздничные мероприятия на «Стад Жан Буэн», однако в руководстве «темно-синих» неохотно отнеслись к идее проведения чемпионского торжества для «ПСЖ» на своем стадионе перед своими болельщиками.
Ранее власти Парижа отказали «ПСЖ» в открытии стадиона «Парк-де-Пренс» для проведения чемпионских торжеств, сославшись на соображения безопасности. Окончательное решение по формату и месту проведения церемонии пока не принято.
«ПСЖ» в 14-й раз стал чемпионом Франции, укрепив статус самого титулованной клуба страны. У ближайшего преследователя «Сент-Этьена», выступающего в Лиге 2, десять чемпионских титулов.
«Париж» завершает свой первый за последние 46 лет сезон в Лиге 1 и идет на 11-м месте в турнирной таблице. В текущем сезоне команды уже дважды встречались друг с другом: 4 января «ПСЖ» дома победил «Париж» (2:1) в чемпионате, а спустя неделю «темно-синие» взяли реванш, минимально обыграв Луиса Энрике в 1/16 финала Кубка Франции.