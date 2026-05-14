Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.29
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.90
П2
3.97
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.78
П2
11.25
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

«Париж» против награждения «ПСЖ» на своем стадионе перед дерби

«Париж» не хочет проводить церемонию вручения трофея «Пари Сен-Жермен» на своем стадионе. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «ПСЖ» на выезде обыграл «Ланс» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции. Однако игроками парижского клуба не вручили трофей, поскольку его не успели своевременно доставить на стадион.

В настоящий момент у «ПСЖ» остается вариант провести официальную церемонию награждения перед выездным матчем с «Парижем» в воскресенье, 17 мая. Лига 1 направила запрос в клуб с предложением организовать вручение трофея и праздничные мероприятия на «Стад Жан Буэн», однако в руководстве «темно-синих» неохотно отнеслись к идее проведения чемпионского торжества для «ПСЖ» на своем стадионе перед своими болельщиками.

Ранее власти Парижа отказали «ПСЖ» в открытии стадиона «Парк-де-Пренс» для проведения чемпионских торжеств, сославшись на соображения безопасности. Окончательное решение по формату и месту проведения церемонии пока не принято.

«ПСЖ» в 14-й раз стал чемпионом Франции, укрепив статус самого титулованной клуба страны. У ближайшего преследователя «Сент-Этьена», выступающего в Лиге 2, десять чемпионских титулов.

«Париж» завершает свой первый за последние 46 лет сезон в Лиге 1 и идет на 11-м месте в турнирной таблице. В текущем сезоне команды уже дважды встречались друг с другом: 4 января «ПСЖ» дома победил «Париж» (2:1) в чемпионате, а спустя неделю «темно-синие» взяли реванш, минимально обыграв Луиса Энрике в 1/16 финала Кубка Франции.

Футбол. Франция
17.05
Париж
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.56
X
5.04
П2
1.55