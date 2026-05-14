Тренер «ПСЖ» восхитился игрой Матвея Сафонова после чемпионства

Накануне «ПСЖ» на выезде обыграл «Ланс» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи.
«Он был великолепен, но это удивительно для вас, а не для меня. Я всегда говорил, что у меня три вратаря высшего уровня. Мы начинали сезон с Шевалье, а затем поменяли его. Мы стремимся выпускать на поле лучших игроков команды. Это может меняться, даже на позиции вратаря, но нужно быть открытым к этому. Игроки должны показывать результат каждый день, все они демонстрируют на поле свои амбиции и способности. Когда ты представляешь “ПСЖ”, ты должен показывать результат, тогда тренер дает тебе возможность играть или нет», — сказал Энрике.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 42 матча, в которых пропустил 38 мячей и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сафонов завоевал свой седьмой трофей с «ПСЖ». Ранее он уже выигрывал с парижским клубом чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Пьер Саж
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
