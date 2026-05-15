Мбаппе: «Реал» хорошо начал сезон, но затем все потерял

Мадридский «Реал» второй сезон подряд не смог завоевать ни одного трофея.
— Думаю, сезон мы начали хорошо: и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, но во второй половине все потеряли. Такова жизнь. Нам очень обидно, у меня такое чувство, что у нас была структура, стиль игры — и мы это потеряли. Для футболиста крайне обидно завершать сезон без трофеев. Не выиграть ничего.
Мы должны научиться принимать тот факт, что люди недовольны, принимать критику и вернуться в следующем сезоне с намерением все исправить, — приводит слова Мбаппе AS.
В нынешнем сезоне «Реал» не завоевал чемпионский титул в Ла Лиге. Победителем чемпионата Испании стала «Барселона», набрав 91 очко за 35 встреч. Каталонцы обыграли мадридский клуб в матче 35-го тура со счетом 2:0 и обеспечили себе чемпионство.
Также «сливочные» вылетели в ⅛ финала Кубка Испании от «Альбасете» (2:3) и уступили мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2, 3:4).
По ходу сезона «Реал» сменил наставника. 1 июня 2025 года клуб возглавил Хаби Алонсо. В январе этого года Алонсо покинул свой пост, его сменщиком стал Альваро Арбелоа.
В этом сезоне 27-летний Мбаппе провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал семь результативных передач.