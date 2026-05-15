Мбаппе: «Реал» хорошо начал сезон, но затем все потерял

— Думаю, сезон мы начали хорошо: и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, но во второй половине все потеряли. Такова жизнь. Нам очень обидно, у меня такое чувство, что у нас была структура, стиль игры — и мы это потеряли. Для футболиста крайне обидно завершать сезон без трофеев. Не выиграть ничего.



Мы должны научиться принимать тот факт, что люди недовольны, принимать критику и вернуться в следующем сезоне с намерением все исправить, — приводит слова Мбаппе AS.