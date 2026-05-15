Финал Чемпионшипа могут перенести из-за шпионского скандала

Ранее стало известно, что сотрудник «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей команд в плей-офф Чемпионшипа (0:0).
Напомним, «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» по сумме двух матчей и вышел в финал плей-офф (0:0, 2:1). В субботу, 23 мая, команда должна сыграть за выход в Английскую Премьер-лигу против «Халла» на стадионе «Уэмбли».
«Слушание независимой дисциплинарной комиссии состоится не позднее вторника, 19 мая. Точная дата пока обсуждается и, как ожидается, будет подтверждена в ближайшее время. Комиссия вынесет решение как можно скорее после рассмотрения соответствующих материалов и доказательств.
Поскольку разбирательство проводится независимой дисциплинарной комиссией, EFL не контролирует предлагаемый график. Тем не менее EFL продолжает строить планы, исходя из того, что финал плей-офф Чемпионшипа состоится, как и было запланировано, в субботу, 23 мая.
Однако болельщики должны учитывать, что результаты дисциплинарного разбирательства могут привести к изменениям в расписании матчей.
У EFL есть ряд запасных сценариев в случае необходимости, включая рассмотрение возможности обжалования решения, если это потребуется», — говорится в заявлении Английской футбольной лиги (EFL).