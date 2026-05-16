Финал Лиги чемпионов АФК-2: «Аль-Наср» — «Гамба Осака» (трансляция)

Сегодня, 16 мая, в финальном матче Лиги чемпионов АФК-2 встретятся саудовский «Аль-Наср» и японский клуб «Гамба Осака».
Хоть турнир и уступает по статусу основной азиатской Лиге чемпионов, для саудовского клуба этот матч представляет собой возможность завоевать международный трофей с Криштиану Роналду в составе. По пути к финалу «Аль-Наср» обыграл «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов и туркменский «Аркадаг».
Игра начнется в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна в VK Видео.