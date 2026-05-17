Хаби Алонсо — главный претендент на пост тренера «Челси»

Как отмечается в публикации, 44-летний испанец является основным претендентом на пост главного тренера. По данным источника, в лондонском клубе Алонсо получит более широкие полномочия по сравнению с предшественниками. Ожидается, что специалист сможет влиять на трансферную политику команды.
Алонсо возглавлял мадридский «Реал» с мая 2025 года. 12 января он был отправлен в отставку. Ранее испанец работал в леверкузенском «Байере», где под его руководством клуб впервые завоевал титул чемпиона Германии, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны.
В сезоне-2025/26 «Челси» дважды менял главного тренера: в январе клуб уволил Энцо Мареску, в апреле — Лиама Росеньора. Обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн. После 36 туров «синие» с 49 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.