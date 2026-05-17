Хаби Алонсо возглавит «Челси» летом 2026 года

Испанский тренер Хаби Алонсо станет главным тренером «Челси». Специалист приступит к работе 1 июля 2026 года, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Соглашение Алонсо с «Челси» рассчитано на четыре года. В клубе отметили его тренерский опыт, лидерские качества и игровую модель. Руководство рассчитывает, что испанец поможет команде на новом этапе развития.
До назначения в «Челси» Алонсо работал в «Байере» и мадридском «Реале». С леверкузенским клубом он выиграл первый чемпионский титул в истории команды.
«“Челси” — один из крупнейших клубов мирового футбола, и для меня большая гордость стать главным тренером этой команды. У нас общие амбиции с владельцами и спортивным руководством. Мы хотим создать команду, которая будет стабильно бороться за трофеи на самом высоком уровне», — заявил Алонсо.
Испанец также отметил, что видит большой потенциал в составе «Челси». По его словам, главными задачами станут ежедневная работа, формирование правильной культуры и борьба за трофеи.