Во Франции удивились прогрессу Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист Daniel Riolo высказался о положении российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». По его словам, после перехода голкипера из «Краснодара» у многих возникали вопросы к трансферу, сообщает Le10sport.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года. До этого вратарь выступал только за «Краснодар». Французский клуб подписал с ним контракт до 2029 года, а сумма сделки, по данным СМИ, составляла около 20 млн евро.
«Сафонов? Конечно, когда все говорили: “Кто этот парень? Он же полный ноль”. Когда он приехал, мы задавались вопросом, зачем он нужен и почему стоил так дорого. Когда его впервые выпустили против “Баварии”, все было ужасно. Но сейчас он, несмотря на необычный стиль и худощавое телосложение, явно эффективен», — сказал Riolo в эфире After Foot на RMC.
В материале отмечается, что за последние месяцы Сафонов укрепил позиции в составе «ПСЖ». После матча с «Лансом» французская пресса вновь обратила внимание на его игру. В этой встрече «ПСЖ» победил со счетом 2:0 и досрочно выиграл чемпионат Франции. Reuters отмечал, что российский голкипер сделал несколько важных сейвов.
Сафонову 27 лет. В текущей иерархии «ПСЖ» он опередил французского вратаря Люку Шевалье, который не смог закрепиться в статусе первого номера. Российский голкипер связан контрактом с парижским клубом до лета 2029 года.