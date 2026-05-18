Тренер «Айнтрахта» покинул пост спустя три месяца после назначения

— Мы с руководством по взаимному согласию решили прекратить наше сотрудничество. Как тренер я беру на себя полную ответственность за результаты команды, и в это время я был сосредоточен исключительно на улучшении состава и достижении успеха. Чувствовал, что должен защитить клуб и игроков, и сделал бы это снова без колебаний. Я был убежден, что это необходимо для того, чтобы полностью сосредоточиться на спортивных успехах. Личные интересы для меня не играли никакой роли. Моя цель была, есть и всегда будет одной и той же: развивать игроков и добиваться успеха. Я благодарен за то, что был частью истории «Айнтрахта», и желаю клубу всего наилучшего в будущем, — приводит слова Риеры пресс-служба немецкого «Анйтрахта».