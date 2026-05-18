Флик продлил контракт с «Барселоной» до лета 2028 года

«Барселона» завершила сезон 2025/26 с беспрецедентным результатом в истории Ла Лиги, выиграв все 19 домашних матчей (57 забитых голов и 10 пропущенных). Ранее рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу» сезона-1985/86. Всего в Ла Лиге сезона-2025/2026 у «Барселоны» одна ничья и пять поражений. Все — в выездных матчах.