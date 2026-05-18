Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.25
П2
28.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

Флик продлил контракт с «Барселоной» до лета 2028 года

Немецкий тренер Ханс‑Дитер Флик продлил контракт с «Барселоной», сообщается на сайте каталонского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новое соглашение 61‑летнего специалиста рассчитано до 30 июня 2028 года с опцией продления на еще сезон.

«Барселона» завершила сезон 2025/26 с беспрецедентным результатом в истории Ла Лиги, выиграв все 19 домашних матчей (57 забитых голов и 10 пропущенных). Ранее рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу» сезона-1985/86. Всего в Ла Лиге сезона-2025/2026 у «Барселоны» одна ничья и пять поражений. Все — в выездных матчах.

Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. Под его руководством сине‑гранатовые дважды выиграли чемпионат Испании, завоевали Кубок страны, дважды — Суперкубок Испании. Ранее Флик тренировал мюнхенскую «Баварию» и сборную Германии.

Барселона
3:1
Первый тайм: 1:0
Бетис
Футбол, Испания, 37-й тур
17.05.2026, 22:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 56870 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Мануэль Пеллегрини
Голы
Барселона
Рафинья
28′
Рафинья
62′
Жоау Канселу
(Педри)
74′
Бетис
Франсиско Роман Иско
69′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
38′
2
Жоау Канселу
6
Гави
8
Педри
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
75′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
85′
17
Марк Касадо
11
Рафинья
63′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
46′
3
Алехандро Бальде
24
Эрик Гарсия
63′
19
Руни Барджи
Бетис
1
Альваро Вальес
2
Эктор Бельерин
23
Хуниор Фирпо
4
Бернарду де Соуза Натан
16
Валентин Гомес
18
Нелсон Деосса
7
Матеус дос Сантос Антони
85′
9
Чими Авила
10
Абде Эззалзули
80′
17
Родриго Рикельме
20
Джовани Ло Сельсо
46′
22
Франсиско Роман Иско
14
Софьян Амрабат
80′
21
Марк Рока
15
Альваро Фидальго
46′
11
Седрик Бакамбю
Статистика
Барселона
Бетис
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
9
2
Угловые
6
4
Фолы
7
8
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти