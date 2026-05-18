Сафонов — о поражении от «Парижа»: Мыслями были уже в финале ЛЧ

17 мая «ПСЖ» потерпел выездное поражение от «Парижа» в матче 34-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счет в матче на 50-й минуте открыл нападающий парижан Брэдли Барколя. Однако удержать преимущество действующему чемпиону не удалось. На 76-й минуте Алимани Гори восстановил равновесие, а уже в компенсированное время оформил дубль.
«Сыграли матч против “Парижа”. Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30-го числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале. Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент. Сейчас — пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Все для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме», — написал в своем Telegram-канале Сафонов.
«ПСЖ» завершил сезон на первом месте, оформив чемпионство досрочно. «Париж» с 44 баллами финишировал на 11-й позиции.
30 мая «ПСЖ» сыграет против лондонского «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет в столице Венгрии Будапеште на «Пушкаш Арене».
Антуан Комбуаре
Луис Энрике
Алимами Гори
76′
Алимами Гори
90′
Брэдли Барколя
50′
35
Кевин Трапп
17
Адама Камара
31
Самир Шерги
42
Диего Коппола
33
Пьер Ле Мелу
6
Отавио
84′
14
Амари Траоре
93
Жонатан Иконе
67′
10
Илан Кеббаль
27
Мозес Саймон
67′
21
Максим Лопес
90′
23
Рюди Матондо
77′
4
Венсан Маркетти
18
Маршалл Мунетси
67′
7
Алимами Гори
9
Виллем Жеббель
68′
24
Лука Колеошо
39
Матвей Сафонов
8
Фабиан Руис
4
Лукас Бералдо
6
Илья Забарный
5
Маркиньос
33
Уоррен Заир-Эмери
58′
19
Ли Кан Ин
54
Димитри Люсеа
46′
27
Педро Фернандес
17
Витор Феррейра Витинья
68′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
27′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
58′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
58′
49
Ибраим Мбай
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
