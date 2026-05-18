Сафонов — о поражении от «Парижа»: Мыслями были уже в финале ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Парижа» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Франции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

17 мая «ПСЖ» потерпел выездное поражение от «Парижа» в матче 34-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче на 50-й минуте открыл нападающий парижан Брэдли Барколя. Однако удержать преимущество действующему чемпиону не удалось. На 76-й минуте Алимани Гори восстановил равновесие, а уже в компенсированное время оформил дубль.

«Сыграли матч против “Парижа”. Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30-го числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале. Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент. Сейчас — пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Все для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме», — написал в своем Telegram-канале Сафонов.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте, оформив чемпионство досрочно. «Париж» с 44 баллами финишировал на 11-й позиции.

30 мая «ПСЖ» сыграет против лондонского «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет в столице Венгрии Будапеште на «Пушкаш Арене».

Париж
2:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 34-й тур
17.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Jean-Bouin
Главные тренеры
Антуан Комбуаре
Луис Энрике
Голы
Париж
Алимами Гори
76′
Алимами Гори
90′
ПСЖ
Брэдли Барколя
50′
Составы команд
Париж
35
Кевин Трапп
17
Адама Камара
31
Самир Шерги
42
Диего Коппола
33
Пьер Ле Мелу
6
Отавио
84′
14
Амари Траоре
93
Жонатан Иконе
67′
10
Илан Кеббаль
27
Мозес Саймон
67′
21
Максим Лопес
90′
23
Рюди Матондо
77′
4
Венсан Маркетти
18
Маршалл Мунетси
67′
7
Алимами Гори
9
Виллем Жеббель
68′
24
Лука Колеошо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
8
Фабиан Руис
4
Лукас Бералдо
6
Илья Забарный
5
Маркиньос
33
Уоррен Заир-Эмери
58′
19
Ли Кан Ин
54
Димитри Люсеа
46′
27
Педро Фернандес
17
Витор Феррейра Витинья
68′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
27′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
58′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
58′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Париж
ПСЖ
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
9
2
Угловые
3
3
Фолы
8
9
Офсайды
7
2
Судейская бригада
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
