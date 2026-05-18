Сафонов — о поражении от «Парижа»: Мыслями были уже в финале ЛЧ

«Сыграли матч против “Парижа”. Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30-го числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале. Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент. Сейчас — пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Все для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме», — написал в своем Telegram-канале Сафонов.