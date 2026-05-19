Де Дзерби: Если все хотят вылета «Тоттенхэма», это мотивация

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 38 очками после 36 игр. «Шпоры» на два очка опережают «Вест Хэм», который находится в зоне вылета и провел 37 матчей. Лондонский клуб рискует вылететь из высшей английской лиги впервые с сезона-1976/77.
— Мы должны найти новую мотивацию в этом давлении. Если все хотят вылета «Тоттенхэма», это огромная мотивация для меня и, надеюсь, для моих игроков. Надо принять, что футбол прекрасен из-за соперничества. Хорошо представить себе, как мы празднуем победу на их стадионе. Поэтому футбол и такой, правда?
Это мотивация, это вызов. Если вызов сложнее, нам лучше найти новую мотивацию и быть сосредоточенными на том, чтобы держаться вместе с начала и до конца игры.
Мы не можем начинать игру с мыслью о ничьей. Должны начинать игру, мы готовимся к игре и на собрании говорим о том, что нужно выиграть матч. Все хотят остаться в лиге, все хотят достичь этой цели, и только потом мы можем говорить обо всем остальном, — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.
Сегодня, 19 мая «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Челси» в матче 37-го тура АПЛ. В заключительном туре «шпоры» на своем поле примут «Эвертон».