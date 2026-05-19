Гвардиола сообщил игрокам «Манчестер Сити» об уходе

По данным британских СМИ, Пеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» после завершения сезона.

Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил футболистам команды о своем уходе после окончания сезона. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, испанский специалист провел поздний разговор с игроками после утечки информации в СМИ. Сообщается, что Гвардиола был недоволен тем, что новости о его возможном уходе появились до матча с «Борнмутом».

«Он извинился перед игроками за то, как появилась эта информация. Это стало для него неожиданностью», — рассказал источник.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда выиграла шесть титулов чемпиона Англии и впервые в истории клуба стала победителем Лиги чемпионов в 2023 году.

По данным издания, контракт тренера рассчитан еще на один сезон, однако руководство клуба не смогло убедить специалиста остаться до окончания соглашения. Одним из кандидатов на замену Гвардиоле называется бывший помощник тренера Энцо Мареска.

Ранее сообщалось, что после победы над «Челси» в финале Кубка Англии Гвардиола провел встречу с председателем клуба Халдуном Аль Мубараком.