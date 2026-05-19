Жоау Педру признан лучшим игроком сезона в «Челси»

Нападающий «Челси» Жоау Педру признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2025/26. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Бразилец получил более 60 процентов голосов болельщиков в онлайн-опросе. Второе место занял Энцо Фернандес, третьим стал Мойсес Кайседо.
Жоау Педру перешел в «Челси» из «Брайтона» летом 2025 года и в дебютном сезоне забил 20 мячей во всех турнирах. Форвард помог лондонцам выиграть клубный чемпионат мира, отметившись дублем в полуфинале и голом в финале.
В чемпионате Англии 24-летний футболист забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Также он оформил хет-трик в матче против «Астон Виллы» и забивал в Лиге чемпионов.
Жоау Педру стал 11-м игроком в истории «Челси» в эпоху Премьер-лиги, которому удалось забить не менее 20 мячей в дебютном сезоне за клуб.