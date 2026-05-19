Макфарлейн войдет в штаб Хаби Алонсо в «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн войдет в штаб Хаби Алонсо после назначения испанского специалиста. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, Алонсо возглавит лондонский клуб после завершения сезона. Вместе с ним в Англию перейдут четыре специалиста, ранее работавшие с тренером в мадридском «Реале».
Также ожидается, что тренер по стандартным положениям Бернардо Куэва и тренер вратарей Бен Робертс сохранят свои должности в штабе «Челси».
Источник отмечает, что Хаби Алонсо может дополнительно пригласить в клуб еще нескольких специалистов.
Ранее испанец работал в системе мадридского «Реала», а также возглавлял «Байер», с которым выиграл чемпионат Германии.