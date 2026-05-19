Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.50
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.53
X
3.92
П2
1.70
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Сафонов стал лучшим вратарем топ-5 лиг по проценту сухих матчей

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим вратарем в этом сезоне по проценту матчей без пропущенных голов в топ-5 европейских чемпионатов. Об этом сообщает Opta Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний россиянин провел в чемпионате Франции 15 матчей и в восьми из них оставил свои ворота в неприкосновенности (53,3%). Второе место занял конкурент Сафонова в «ПСЖ» Люка Шевалье, отстоявший на ноль в 9 из 17 матчей Лиги 1 (52,9%).

Лучшие вратари топ-5 лиг по проценту сухих матчей:

  1. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 53,3% (8 из 15)
  2. Люка Шевалье («ПСЖ») — 52,9% (9 из 17)
  3. Жан Бутез («Комо») — 51,3% (19 из 37)
  4. Давид Райя («Арсенал») — 51,3% (19 из 37)
  5. Жоан Гарсия («Барселона») — 50% (15 из 30)

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В составе «ПСЖ» Сафонов выиграл семь трофеев. На его счету две победы в Лиге 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше