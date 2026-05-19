Сафонов стал лучшим вратарем топ-5 лиг по проценту сухих матчей

27-летний россиянин провел в чемпионате Франции 15 матчей и в восьми из них оставил свои ворота в неприкосновенности (53,3%). Второе место занял конкурент Сафонова в «ПСЖ» Люка Шевалье, отстоявший на ноль в 9 из 17 матчей Лиги 1 (52,9%).
Лучшие вратари топ-5 лиг по проценту сухих матчей:
- Матвей Сафонов («ПСЖ») — 53,3% (8 из 15)
- Люка Шевалье («ПСЖ») — 52,9% (9 из 17)
- Жан Бутез («Комо») — 51,3% (19 из 37)
- Давид Райя («Арсенал») — 51,3% (19 из 37)
- Жоан Гарсия («Барселона») — 50% (15 из 30)
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В составе «ПСЖ» Сафонов выиграл семь трофеев. На его счету две победы в Лиге 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
В субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.