«Мы чемпионы». Премьер Великобритании поздравил «Арсенал»

Накануне «канониры» впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. Они гарантировали себе титул после того, как дома минимально обыграли «Бернли» (1:0), а «Манчестер Сити» на выезде потерял очки, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1). «Арсенал» стал чемпионом Англии в 14-й раз в своей истории.
«22 долгих года для “Арсенала”. Но, наконец-то, мы вернулись туда, где и должны быть. Чемпионы», — написал Стармер в соцсетях.
Стармер является известным болельщиком «Арсенала», неоднократно подтверждал этот факт в своих интервью и публичных выступлениях. 63-летний политик регулярно посещает стадион «Эмирейтс», в том числе и по ходу нынешнего сезона.
В воскресенье, 24 мая, «Арсенал» завершил сезон АПЛ выездным матчем против «Кристал Пэлас». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
30 мая «канониры» сыграют в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» и впервые в своей истории могут стать обладателями этого трофея. Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Андони Ираола
Хосеп Гвардиола
Эли Жуниор Крупи
(Адриен Трюффер)
39′
Эрлинг Холанн
90+5′
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
90+5′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
59′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
12
Тайлер Адамс
37′
15
Адам Смит
90′
4
Льюис Кук
37
Райан
84′
7
Дэвид Брукс
22
Эли Жуниор Крупи
76′
19
Джастин Клюйверт
90+3′
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеуш Нунеш
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
16
Родри
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
56′
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
76′
7
Омар Мармуш
20
Бернарду Силва
56′
26
Савио
8
Матео Ковачич
56′
47
Фил Фоден
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
