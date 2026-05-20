«Мы чемпионы». Премьер Великобритании поздравил «Арсенал»

Накануне «канониры» впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. Они гарантировали себе титул после того, как дома минимально обыграли «Бернли» (1:0), а «Манчестер Сити» на выезде потерял очки, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1). «Арсенал» стал чемпионом Англии в 14-й раз в своей истории.