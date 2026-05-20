Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
«Мы чемпионы». Премьер Великобритании поздравил «Арсенал»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал победу лондонского «Арсенала» в АПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «канониры» впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. Они гарантировали себе титул после того, как дома минимально обыграли «Бернли» (1:0), а «Манчестер Сити» на выезде потерял очки, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1). «Арсенал» стал чемпионом Англии в 14-й раз в своей истории.

«22 долгих года для “Арсенала”. Но, наконец-то, мы вернулись туда, где и должны быть. Чемпионы», — написал Стармер в соцсетях.

Стармер является известным болельщиком «Арсенала», неоднократно подтверждал этот факт в своих интервью и публичных выступлениях. 63-летний политик регулярно посещает стадион «Эмирейтс», в том числе и по ходу нынешнего сезона.

В воскресенье, 24 мая, «Арсенал» завершил сезон АПЛ выездным матчем против «Кристал Пэлас». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

30 мая «канониры» сыграют в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» и впервые в своей истории могут стать обладателями этого трофея. Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Борнмут
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 37
19.05.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум, 11218 зрителей
Главные тренеры
Андони Ираола
Хосеп Гвардиола
Голы
Борнмут
Эли Жуниор Крупи
(Адриен Трюффер)
39′
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
90+5′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
90+5′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
59′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
12
Тайлер Адамс
37′
15
Адам Смит
90′
4
Льюис Кук
37
Райан
84′
7
Дэвид Брукс
22
Эли Жуниор Крупи
76′
19
Джастин Клюйверт
90+3′
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеуш Нунеш
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
16
Родри
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
56′
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
76′
7
Омар Мармуш
20
Бернарду Силва
56′
26
Савио
8
Матео Ковачич
56′
47
Фил Фоден
Статистика
Борнмут
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
5
Угловые
7
6
Фолы
16
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
