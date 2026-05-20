Юрий Семин считает закономерной победу «Арсенала» в АПЛ

Известный отечественный тренер Юрий Семин отреагировал на чемпионство лондонского «Арсенала».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «канониры» впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. Они гарантировали себе титул после того, как дома минимально обыграли «Бернли» (1:0), а «Манчестер Сити» на выезде потерял очки, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1). «Арсенал» стал чемпионом Англии в 14-й раз в своей истории.

«Чемпионство “Арсенала” — закономерная победа. Они с 1-го тура были в лидерах, очень сильно играли на стандартных положениях и в обороне — это козыри команды Артеты. Это привело их к победей», — приводит слова Юрия Семина «Чемпионат».

«Доверие Артете — тоже один из факторов. Доверие может быть только тому тренеру, который понравился клубу по своим качествам, обладает высочайшего уровня квалификацией. Раньше Артета играл за “Арсенал”. Мы же не можем говорить, что надо давать любому человеку 10 лет работы. Такого не может быть, в современном футболе так не бывает. Есть результат — тренер продолжает работать. У Артеты он был, а футболисты прогрессируют на протяжении всей его карьеры в “Арсенале”. Этот путь подходит не каждому, но в “Арсенале” работают люди, хорошо понимающие футбол. И они видели перспективу с Артетой», — добавил известный футбольный тренер.

79-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».