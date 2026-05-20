Аршавин отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

— «Арсенал» заслуженно стал чемпионом, почти с самого начала он лидировал. Когда в 3-м туре видел матч «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:0), ливерпульцы выиграли, но все равно создалось впечатление, что «Арсенал» может побороться. Потому что очень надежно играли в обороне в том матче. И вообще ощущение было совсем другое, нежели год назад, когда до этого 2:2 сыграли с «Ливерпулем». Молодцы.



У «Арсенала» очень глубокий состав, даже не сказать, что кто-то один тащил, в разных периодах были свои герои. Но и чемпионство очень значимо. Насколько — можно только ощутить, побывав в Лондоне, поговорив с болельщиками, но я пока этого не сделал, и не знаю, сумею ли добраться до Лондона в ближайшее время. Поздравляю Микеля Артету, он большой молодец, — приводит слова Аршавина ТАСС.