«Бернли» получил за вылет из АПЛ больше, чем «Барса» за Ла Лигу

За последние шесть лет это уже третий вылет «Бернли» из АПЛ, что суммарно принесло клубу в качестве «парашютных» выплат более 150 млн евро. После двух предыдущих вылетов «бордовые» не задерживались в Чемпионшипе и спустя сезон возвращались в элиту английского футбола.