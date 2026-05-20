«Бернли» получил за вылет из АПЛ больше, чем «Барса» за Ла Лигу

«Бернли» заработал за вылет из АПЛ больше призовых денег, чем «Барселона» за чемпионство в Испании.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По окончании сезона клуб, занявший 19-е место в АПЛ, получит 50 млн фунтов (57,5 млн евро), тогда как лучшая команда Испании за чемпионство заработает 52,9 млн евро. Такая разница в призовых между АПЛ и Ла Лигой объясняется телевизионными контрактами: клубы, вылетающие АПЛ, получают так называемые «парашютные» выплаты, которые помогают им адаптироваться к резкому падению доходов в Чемпионшипе.

За последние шесть лет это уже третий вылет «Бернли» из АПЛ, что суммарно принесло клубу в качестве «парашютных» выплат более 150 млн евро. После двух предыдущих вылетов «бордовые» не задерживались в Чемпионшипе и спустя сезон возвращались в элиту английского футбола.

За последние три сезона «Бернли» выиграл только 16 из 113 матчей в АПЛ — меньше, чем «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал» в этом сезоне. Для сравнения, «Барселона» в Ла Лиге выиграла 31 из 37 игр.