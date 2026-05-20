Семин высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ

Ранее пресс-служба кипрского клуба «Арис» сообщила, что 35-летний Кокорин покинет команду по окончании текущего сезона. Форвард выступал за «Арис» с 2022 года, выиграл чемпионат Кипра в сезоне-2022/23 и был признан самым ценным игроком турнира.
«Я не могу сказать, вернется ли он, возьмут ли его, потому что я не смотрел его матчи. Кипрские матчи тут не показывают», — цитирует Семина РИА Новости.
В России Кокорин играл за «Динамо», «Спартак», «Зенит» и «Сочи», а также провел 48 матчей за сборную России, забив 12 мячей.
79-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».