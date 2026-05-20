Мэддисон назвал положение «Тоттенхэма» постыдным

В матче на «Стэмфорд Бридж» у «Челси» забили Энцо Фернандес и Андре Сантос. «Тоттенхэм» ответил голом Ришарлисона в концовке встречи, но не смог избежать поражения.
За тур до конца сезона «Тоттенхэм» опережает зону вылета на два очка. В последнем матче команда сыграет с «Эвертоном» и может вылететь в Чемпионшип, если проиграет, а «Вест Хэм» победит «Лидс».
«Мы должны отдать все ради клуба, эмблемы и болельщиков. Немного стыдно, что мы оказались в таком положении. Нам понадобятся наши фанаты, которые сегодня были невероятны. Думаю, у нас лучшая выездная поддержка в лиге», — сказал Мэддисон.
Футболист также отметил, что команда упустила возможность досрочно обеспечить себе место в АПЛ. По словам Мэддисона, «Тоттенхэм» активно провел последние 20 минут и имел шансы добиться нужного результата.
Отдельно хавбек высказался о своем состоянии после операции на крестообразной связке. Мэддисон вернулся на поле в апреле после длительного восстановления и признал, что опасается нового повреждения.
«Любой, кто работал в футболе или сталкивался с такой травмой, понимает: вернуться непросто. Если что-то случится, это будет катастрофой для моей карьеры», — добавил игрок.