Мэддисон назвал положение «Тоттенхэма» постыдным

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал борьбу команды за сохранение места в английской Премьер-лиге. После поражения от «Челси» со счетом 1:2 лондонский клуб остался на 17-м месте, сообщает GOAL.

Источник: Reuters

В матче на «Стэмфорд Бридж» у «Челси» забили Энцо Фернандес и Андре Сантос. «Тоттенхэм» ответил голом Ришарлисона в концовке встречи, но не смог избежать поражения.

За тур до конца сезона «Тоттенхэм» опережает зону вылета на два очка. В последнем матче команда сыграет с «Эвертоном» и может вылететь в Чемпионшип, если проиграет, а «Вест Хэм» победит «Лидс».

«Мы должны отдать все ради клуба, эмблемы и болельщиков. Немного стыдно, что мы оказались в таком положении. Нам понадобятся наши фанаты, которые сегодня были невероятны. Думаю, у нас лучшая выездная поддержка в лиге», — сказал Мэддисон.

Футболист также отметил, что команда упустила возможность досрочно обеспечить себе место в АПЛ. По словам Мэддисона, «Тоттенхэм» активно провел последние 20 минут и имел шансы добиться нужного результата.

Отдельно хавбек высказался о своем состоянии после операции на крестообразной связке. Мэддисон вернулся на поле в апреле после длительного восстановления и признал, что опасается нового повреждения.

«Любой, кто работал в футболе или сталкивался с такой травмой, понимает: вернуться непросто. Если что-то случится, это будет катастрофой для моей карьеры», — добавил игрок.