Каземиро выбрал «Интер Майами» для продолжения карьеры

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро близок к переходу в «Интер Майами» на правах свободного агента. Бразилец дал понять другим претендентам, включая «Лос-Анджелес Гэлакси», что хочет продолжить карьеру во флоридском клубе, сообщил журналист Бен Джейкобс в X.
По информации источника, стороны почти согласовали устные условия сделки. «Интер Майами» рассчитывает завершить трансфер, при этом сохранив соответствие финансовым правилам MLS.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не стал активировать опцию продления контракта Каземиро еще на один сезон. Из-за этого 34-летний полузащитник должен стать свободным агентом после завершения текущей кампании.
Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. До перехода в Англию он играл за мадридский «Реал», с которым пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
В случае перехода в «Интер Майами» бразилец может стать одноклубником Лионеля Месси, Луиса Суареса, Родриго Де Пауля и Серхио Регилона.