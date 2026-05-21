«Порту» расстался с 41-летним Тьяго Силвой

Бразильский защитник Тьяго Силва покидает «Порту». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувшей зимой 41-летний ветеран вернулся в клуб, в котором начиналась его европейская карьера, подписав с «драконами» контракт на полгода с опцией продления еще на сезон. По окончании сезона эта опция не будет активирована, в результате чего ближайшим летом бразилец станет свободным агентом.

Тьяго Силва сыграл за «Порту» в 14 матчах, в которых отметился одной желтой карточкой, и помог «драконам» в 31-й раз выиграть чемпионат Португалии.

В сезоне-2004/05 Тьяго Силва выступал сыграл 14 матчей за дубль «Порту», куда попал из бразильского клуба «Жувентуде» за 2,5 млн евро. В январе 2005 года бразилец стал игроком московского «Динамо», однако вскоре был госпитализирован из-за тяжелой формы туберкулеза и так и не сыграл за российский клуб ни одного матча.

В 2006 году Тьяго Силва вернулся в Бразилию, где перезапустил свою карьеру и спустя три года вернулся в Европу. Он выступал за «Милан» (2009−2012), «Пари Сен-Жермен» (2012−2020) и «Челси» (2024−2025), сыграв за эти клубы в общей сложности почти 600 матчей.