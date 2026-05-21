«Порту» расстался с 41-летним Тьяго Силвой

В сезоне-2004/05 Тьяго Силва выступал сыграл 14 матчей за дубль «Порту», куда попал из бразильского клуба «Жувентуде» за 2,5 млн евро. В январе 2005 года бразилец стал игроком московского «Динамо», однако вскоре был госпитализирован из-за тяжелой формы туберкулеза и так и не сыграл за российский клуб ни одного матча.