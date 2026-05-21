Бернарду Силва объяснил свое решение покинуть «Манчестер Сити»

Футболист провел в составе «горожан» девять лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, почему решил завершить выступление за клуб после окончания контракта.

31-летний португалец еще в апреле сообщил, что покинет команду по завершении действующего соглашения. По словам футболиста, на его решение повлияли сразу несколько причин: достигнутые успехи с клубом, личные амбиции, желание уступить место молодым игрокам и стремление быть ближе к семье.

«Это совокупность причин: и трофеи, которых мы добились, и мои личные достижения. Конечно, всегда хочется большего, но я считаю, что наше поколение уже многого достигло. Сейчас время молодых игроков проявить себя, а для меня это еще и шанс быть ближе к семье. Я уже 12 лет живу вдали от родных и хочу сократить это расстояние. Кроме того, мне интересны новые вызовы. Я люблю этот клуб и ценю девять лет, проведенные здесь, но чувствую, что сейчас подходящий момент для перемен», — приводит слова Силвы Sky Sports.