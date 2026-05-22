Стала известна главная задача Моуринью в «Реале»

Будущему наставнику мадридского «Реала» Жозе Моуринью придется наладить взаимодействие между форвардами Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе. Об этом пишет AS.
Руководство клуба не планирует продавать ни одного из нападающих. «Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом до старта чемпионата мира 2026 года. Текущее соглашение бразильца действует до лета 2027 года, а договор Мбаппе — до середины 2029 года. Ранее появлялась информация, что Мбаппе требовал от клуба продать Винисиуса.
Журналист Франсуа Галлардо отметил, что с подобной просьбой к президенту «Реала» Флорентино Пересу уже обращалась мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет команду.
Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010-го по 2013 год. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.
Сейчас «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после ухода Хаби Алонсо. В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», а «Реал» занял второе место.