Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.76
П2
2.23
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.34
П2
3.50
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.83
П2
4.81

Стала известна главная задача Моуринью в «Реале»

Ранее специалист уже работал с «Реалом» с 2010-го по 2013 год.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Будущему наставнику мадридского «Реала» Жозе Моуринью придется наладить взаимодействие между форвардами Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе. Об этом пишет AS.

Руководство клуба не планирует продавать ни одного из нападающих. «Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом до старта чемпионата мира 2026 года. Текущее соглашение бразильца действует до лета 2027 года, а договор Мбаппе — до середины 2029 года. Ранее появлялась информация, что Мбаппе требовал от клуба продать Винисиуса.

Журналист Франсуа Галлардо отметил, что с подобной просьбой к президенту «Реала» Флорентино Пересу уже обращалась мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет команду.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010-го по 2013 год. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

Сейчас «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после ухода Хаби Алонсо. В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», а «Реал» занял второе место.