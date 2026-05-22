В Испании внедрят искусственный интеллект для оценки судей

— Мы собираемся внедрить искусственный интеллект в судействе. Будут внедрены два ключевых направления.



Первое — оценка работы судей. После каждого матча технический комитет арбитров (CTA) использует наблюдателей, которые оценивают различные аспекты судейства. Речь идет о 30 разных критериях. Сейчас это делается людьми, существует 30 наблюдателей для 20 разных арбитров. С помощью ИИ мы создаем инструмент, который позволит как минимум на 40% принимать решения объективно при помощи искусственного интеллекта. На основе всех матчей создается система и формируются алгоритмы. ИИ будет анализировать все и указывать, в чем судья был прав. Селаем процесс более объективным.



Кроме того, это будет связано с назначением арбитров на матчи. С помощью ИИ комитету будут предлагаться три кандидатуры судей на игру. Я верю в человеческий интеллект, но есть вещи, в которых ИИ должен помогать, — приводит слова Тебаса Marca.