В Испании внедрят искусственный интеллект для оценки судей

Со следующего сезона в испанском футболе начнут использовать искусственный интеллект для оценки работы судей, объявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Marca, система будет подбирать 2−3 кандидата на роль арбитра для каждого матча по определенным критериям. Однако последнее слово останется за людьми — ИИ не сможет самостоятельно назначать судей.

— Мы собираемся внедрить искусственный интеллект в судействе. Будут внедрены два ключевых направления.

Первое — оценка работы судей. После каждого матча технический комитет арбитров (CTA) использует наблюдателей, которые оценивают различные аспекты судейства. Речь идет о 30 разных критериях. Сейчас это делается людьми, существует 30 наблюдателей для 20 разных арбитров. С помощью ИИ мы создаем инструмент, который позволит как минимум на 40% принимать решения объективно при помощи искусственного интеллекта. На основе всех матчей создается система и формируются алгоритмы. ИИ будет анализировать все и указывать, в чем судья был прав. Селаем процесс более объективным.

Кроме того, это будет связано с назначением арбитров на матчи. С помощью ИИ комитету будут предлагаться три кандидатуры судей на игру. Я верю в человеческий интеллект, но есть вещи, в которых ИИ должен помогать, — приводит слова Тебаса Marca.

В минувшем сезоне победителем чемпионата Испании в 29-й раз в истории стала каталонская «Барселона».