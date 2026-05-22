Победитель Лиги чемпионов с «Челси» объявил о завершении карьеры

«Дорогой футбол, сегодня я хочу поделиться с тобой тем, что этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет я чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни. Я благодарен за каждый миг: за победы, тяжелые поражения, испытания и, прежде всего, за людей, которых я встретил, и за дружбу, которую обрел по пути. Каждый момент значил для меня так много», — написал Аспиликуэта.