Победитель Лиги чемпионов с «Челси» объявил о завершении карьеры

36-летний футболист опубликовал пост в соцсетях.
«Дорогой футбол, сегодня я хочу поделиться с тобой тем, что этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет я чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни. Я благодарен за каждый миг: за победы, тяжелые поражения, испытания и, прежде всего, за людей, которых я встретил, и за дружбу, которую обрел по пути. Каждый момент значил для меня так много», — написал Аспиликуэта.
Сесар Аспиликуэта в течение карьеры выступал за французский «Марсель», лондонский «Челси», мадридский «Атлетико» и «Севилью». Большую часть карьеры Аспиликуэта провел в составе «Челси». Вместе с клубом в сезоне-2020/21 футболист стал победителем Лиги чемпионов. Также с «синими» он дважды выиграл чемпионат Англии и Лигу Европы, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги, Суперкубка УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.
В составе «Марселя» Аспиликуэта по два раза стал обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.
Вместе со сборной Испании Сесар Аспиликуэта стал серебряным призером Кубка конфедераций 2013 года и Лиги наций 2021 года, а также бронзовым призером чемпионата Европы, который прошел в 2021 году. В составе национальной команды защитник провел 44 матча и забил один гол.