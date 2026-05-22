Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.72
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
6.04
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.35
П2
3.55
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.82
П2
4.80

Победитель Лиги чемпионов с «Челси» объявил о завершении карьеры

Защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта сообщил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

36-летний футболист опубликовал пост в соцсетях.

«Дорогой футбол, сегодня я хочу поделиться с тобой тем, что этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет я чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни. Я благодарен за каждый миг: за победы, тяжелые поражения, испытания и, прежде всего, за людей, которых я встретил, и за дружбу, которую обрел по пути. Каждый момент значил для меня так много», — написал Аспиликуэта.

Сесар Аспиликуэта в течение карьеры выступал за французский «Марсель», лондонский «Челси», мадридский «Атлетико» и «Севилью». Большую часть карьеры Аспиликуэта провел в составе «Челси». Вместе с клубом в сезоне-2020/21 футболист стал победителем Лиги чемпионов. Также с «синими» он дважды выиграл чемпионат Англии и Лигу Европы, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги, Суперкубка УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.

В составе «Марселя» Аспиликуэта по два раза стал обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.

Вместе со сборной Испании Сесар Аспиликуэта стал серебряным призером Кубка конфедераций 2013 года и Лиги наций 2021 года, а также бронзовым призером чемпионата Европы, который прошел в 2021 году. В составе национальной команды защитник провел 44 матча и забил один гол.